اخبار اليمن الان عاجل - قيادي حوثي: الإيرانيون أغبياء وولد الشيخ طلب لقاء المجلس السياسي بعيداً عن الاعلام ويستلم المبالغ مقابل هذه الزيارات

قيادي حوثي: الإيرانيون أغبياء وولد الشيخ طلب لقاء المجلس السياسي بعيداً عن الاعلام ويستلم المبالغ مقابل هذه الزيارات
وأضاف “لا قيمة مطلقا لزيارة ولد الشيخ لأنه لا يحمل جديداً، والذي كان يفترض عليه تقديم شيء قبل زيارته إلى صنعاء ومن ذلك إعادة فتح المطار”. وكشف أن مكتب ولد الشيخ أرسل رسائل إلى ما يسمى المجلس السياسي بأنه يمكن أن يلتقي بالمجلس وما يسمى حكومة الإنقاذ من دون تغطية إعلامية , زاعما ان المجلس السياسي (المشكل مناصفة بين صالح و الحوثي) رفض لقاء ولد الشيخ، ولذا لم يكن أمامه سوى الالتقاء بوفد الحوثي .
وأكد الشامي أن حل الأزمة الراهنة لن يتم إلا بالتوافق ولا يمكن أن يكون بالحسم العسكري . وبشأن المرجعيات التي تتمسك بها حكومة الشرعية (مخرجات مؤتمر الحوار الوطني والمبادرة الخليجية والقرار الأممي 2216)، قال الشامي “هذه المرجعيات تم اعتمادها ويمكن العودة إليها والقرار 2216 صار مرجعية حاله كحال المبادرة ولم يعد قرارا ملزماَ، لكن مجريات المعركة ومجريات الميدان تعكس نفسها ولهذا هناك أمور في تلك المرجعيات لم تعد قابلة للتطبيق ولا يمكن الرهان عليها مطلقاً”.
وفي ما يتصل بإيران، قال الشامي إنها “لم تقدم شيئا للشعب اليمني باستثناء ما يتعلق بالجانب الإنساني المتمثل بعلاج بعض جرحى الحرب، وليس لها ولا لروسيا أو أي دولة أخرى فضل أو منة على اليمن”، واصفا تصريحات بعض المسؤولين الإيرانيين بشأن اليمن بـ(الغباء).
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