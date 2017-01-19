الحوثيون يعلنون إستعدادهم للإنسحاب من الحدود وقبولهم بمفاوضات مع السعودية
*
* يمن 24 /متابعات
00:15 2017-01-19
كشف وزير التنمية الدولية البريطاني السابق أندرو ميتشل عن قبول قيادة جماعة الحوثي الإنقلابية بإجراء "مفاوضات يمنية – سعودية" تقودها بريطانيا والأمم المتحدة . وأضاف في تصريحات لصحيفة “ديلي تيليجراف” البريطانية إن الحوثيين أخبروه بأنهم مستعدون للإنسحاب من الحدود اليمنية السعودية واقامة منطقة منزوعة السلاح على بعد 20 كيلومترا إذا اتفقت جميع الأطراف على وقف إطلاق النار”. وكان الوزير السابق وعضو العموم البريطاني قد قام مؤخراً بزيارة إلى اليمن كأول أول مسؤول غربي، من خارج الأمم المتحدة، يزور العاصمة صنعاء، ومحافظات يسيطر عليها الانقلابيون منذ بدء عمليات التحالف في مارس 2015. والتقى ميشيل خلال زيارته التي وصفت بالغامضة الصماد والرئيس السابق صالح وبعض وزراء الحكومة الموازية في صنعاء كما زار محافظة صعدة، معقل الحوثيين، وسط أنباء تفيد بأن ميتشل التقى بزعيم الجماعة، عبدالملك الحوثي. جدير بالذكر أن الحوثيين وحزب صالح الموالي لهم يكثفون من تحركاتهم السياسية واستعطافهم لمسؤولين بريطانيين وروس بغرض كسب تأييد دولي لفك ما أسموه الحصار الذي يفرضه التحالف العربي بقيادة السعودية في حين لم تعترف أي دولة بالحكومة الموازية التي شكلوها في صنعاء.
عزيزي الزائر لقد قرأت خبر اخبار اليمن الان عاجل - الحوثيون يعلنون إستعدادهم للإنسحاب من الحدود وقبولهم بمفاوضات مع السعودية في موقع اخبار اليمن | حضرموت نت ولقد تم نشر الخبر من موقع يمن 24 وتقع مسئولية صحة الخبر من عدمة علي عاتقهم ويمكنك مشاهدة مصدر الخبر الاصلي من الرابط التالي يمن 24
تعليق