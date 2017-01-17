اخبار اليمن الان عاجل - الجيش يشن هجوما كاسحا على الحوثيين ويتوغل تسعة كيلو متر نحو العاصمة صنعاء

الجيش يشن هجوما كاسحا على الحوثيين ويتوغل تسعة كيلو متر نحو العاصمة صنعاء

أكدت مصادر عسكرية ان وحدات من الجيش اليمني المسنود بالمقاومة طهرت تسعة كيلو متر من مليشيا الحوثي في ميمنة جبهة نهم شرق العاصمة اليمنية صنعاء . وكانت القوات الحكومية قد شنت هجوما كاسحا على عدد من مواقع مليشيا الحوثي اليوم الثلاثاء بدعم جوي من مقاتلات التحالف العربي .

وسيطر الجيش اليمني على جبل جبل دوه وتبة العياني , كما صادر صواريخ باليستية نوع زلزال مع قاعدة للاطلاق وعتاد عسكري ضخم تركتها مليشيا الحوثي وصالح خلفها بينها أربعة أطقم كان على متنها أربعة رشاشات ثقيلة عيار 23 وعربة BMB وكذلك ثلاثة مخازن للذخيرة وعشر قاذفات RBG وسبعة رشاشات 12 وثمانية معدلات ومخازن أدوية ومخازن تغذية وملابس وكذلك شيول كان معد لشق الطرق.

وقال قائد اللواء 310 مدرع إن وحدات الجيش حققت انتصارات كبيرة واستراتيجية في جبهة نهم شرق صنعاء. وأكد العميد الركن محمد غالب السوادي أن جبهة الميمنة أصبحت شبه محررة، وأن أهمية هذا التقدم تكمن في أنها تمكن قوات الجيش من تأمين جبهة القلب والميسرة ,مؤكدا إلى قطع امداد الميليشات القادم من منطقة الساقية بمحافظة الجوف، وأنها تطل على منطقة ضبوعة ومفرق قطبين وقرية الحول.