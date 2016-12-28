اخبار اليمن الان عاجل بالفيديو.. نصرالله يوجه رسالة لمقاتليه مع جماعة الحوثيين في اليمن! (شاهد ما ورد فيها)

بث نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي كلمة منسوبة للأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله، وجهها إلى "المقاتلين المرابطين" في لبنان وغزة وسوريا واليمن والعراق.



وقال نصرالله في كلمته: "في أجواء البرد والثلج والعواصف التي جاءت أو قد تأتي على مستوى الطبيعة، يجب أن نتوجه بالتحية والسلام والإكبار والتقدير إلى كل المرابطين والمقاتلين والمتواجدين في الميادين من ضباط وجنود ومقاومين، سواء كانوا عندنا في الحدود الجنوبية في مواجهة إسرائيل، أم على حدود غزة في مقابل الاحتلال، أم على حدودنا الشرقية في البقاع في مواجهة الجماعات الإرهابية، أم في سوريا في كل خطوط المواجهة، أم في العراق أم في اليمن".



وأضاف: "أوجه لهم كل التحية والتقدير لهؤلاء الصابرين الصامدين في الظروف الطبيعية الصعبة والظروف العسكرية الصعبة أيضا، والذين يدافعون عن بلدانهم وشعوبهم ليحيا الناس حياة طيبة آمنة وادعة في مدنهم وقراهم".