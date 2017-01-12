اخبار اليمن الان عاجل شاهد صور مرعبة كيف سحقت عملية الرمح الذهبي الحوثيين في ذباب الجثث تملأ الطرقات والاسلحة

اخبار اليمن : لهذا السبب... الحسناوات يُقبلن على التجنيد في جيش أوكرانيا! (شاهد الصور)

اخبار اليمن : لهذا السبب... الحسناوات يُقبلن على التجنيد في جيش أوكرانيا! (شاهد الصور)

اخبار اليمن : شاهد بالفيديو.. كيف أثارت برازيليات فضيحة مصورة داخل سجن النساء!

اخبار اليمن : شاهد بالفيديو.. كيف أثارت برازيليات فضيحة مصورة داخل سجن النساء!

اخبار اليمن خلال ساعة - تعز : قوات الجيش والمقاومة تقترب من مركز مديرية " الوازعية "

اخبار اليمن خلال ساعة - تعز : قوات الجيش والمقاومة تقترب من مركز مديرية " الوازعية "

اخبار اليمن : "تعرف على على اسماء وعدد الشركات وحجم الثراء الفاحش" من أموال اليمن المنهوبة.. للمخلوع"صالح" ونجله الأكبر في الخارج (تحقيق

اخبار اليمن : "تعرف على على اسماء وعدد الشركات وحجم الثراء الفاحش" من أموال اليمن المنهوبة.. للمخلوع"صالح" ونجله الأكبر في الخارج (تحقيق

اخر اخبار اليمن - تصريحات هامة لقائد محور تعز حول أحدث التطورات الطارئة في مسار حملة تحرير تعز !

اخر اخبار اليمن - تصريحات هامة لقائد محور تعز حول أحدث التطورات الطارئة في مسار حملة تحرير تعز !

اخر اخبار اليمن 24 مباشر الخميس 12/1/2017 نقابة تدريس جامعة صنعاء تؤكد على مواصلة الإضراب وتحذر من عقد الامتحانات (بيان)

اخر اخبار اليمن 24 مباشر الخميس 12/1/2017 نقابة تدريس جامعة صنعاء تؤكد على مواصلة الإضراب وتحذر من عقد الامتحانات (بيان)

اخبار اليمن اليوم : من فساد لجنة صرف الرواتب في مأرب .. صرف مئات الاستمارات لأشخاص وهميين وآخرين في صنعاء (تفاصيل حصرية)

اخبار اليمن اليوم : من فساد لجنة صرف الرواتب في مأرب .. صرف مئات الاستمارات لأشخاص وهميين وآخرين في صنعاء (تفاصيل حصرية)

اخبار اليمن الان عاجل - غداً الجمعة تشييع الصحافي العبسي بعد نقل عينات من جثمانه إلى الأردن

اخبار اليمن الان عاجل - غداً الجمعة تشييع الصحافي العبسي بعد نقل عينات من جثمانه إلى الأردن

اخبار يمنية عاجلة - بالصور..قائد محور تعز: قوات الجيش تواصل تقدمها بإتجاه خط العيار البرح غربي تعز

اخبار يمنية عاجلة - بالصور..قائد محور تعز: قوات الجيش تواصل تقدمها بإتجاه خط العيار البرح غربي تعز

اخبار يمنية عاجلة - 60 الف ريال راتبا شهريا لكل مختطف من رجال الجيش في سجون المليشيا

اخبار يمنية عاجلة - 60 الف ريال راتبا شهريا لكل مختطف من رجال الجيش في سجون المليشيا


الرئيسية الحياد نت

اخبار اليمن الان عاجل شاهد صور مرعبة كيف سحقت عملية الرمح الذهبي الحوثيين في ذباب الجثث تملأ الطرقات والاسلحة

الحياد نت ارسل لصديق نسخة للطباعة
اخبار اليمن الان عاجل شاهد صور مرعبة كيف سحقت عملية الرمح الذهبي الحوثيين في ذباب الجثث تملأ الطرقات والاسلحة

تتكشف يوماً بعد آخر ملامح النصر العسكري الكبير الذي حققته قواتالجيش الوطني مسنوداً بغارات طيران التحالف العربي في مديرية ذوباب غرب تعز.

 

وأظهرت صور نشرتها مصادر محلية عدداً من جثث وأسلحة الحوثيين وهي مرمية على قارعة الطرقات في مختلف أنحاء "ذوباب"، بعد الهزيمة التي تلقتها المليشيا إثر عملية "الرمح الذهبي" التي يشنهاالجيش الوطني بغية تطهير عدد من مديريات الساحل الغربي لليمن.

 

وتواصل القوات الحكومية  زحفها نحو منطقة "الجديدة " الواقعة بعد معسكر" العمري" باتجاه ميناء "المخاء" الذي يبعد عن المعسكر نحو 37 كم وسط إنهيار كبير في صفوف المليشيات.

 

 

 

عزيزي الزائر لقد قرأت خبر اخبار اليمن الان عاجل شاهد صور مرعبة كيف سحقت عملية الرمح الذهبي الحوثيين في ذباب الجثث تملأ الطرقات والاسلحة في موقع اخبار اليمن | حضرموت نت ولقد تم نشر الخبر من موقع الحياد نت وتقع مسئولية صحة الخبر من عدمة علي عاتقهم ويمكنك مشاهدة مصدر الخبر الاصلي من الرابط التالي الحياد نت


للمزيد من التفاصيل والاخبار تابع حضرموت نت على الشبكات الاجتماعية





اقرأ الخبر من المصدر

المواضيع: ،

تعليق

عدن الغد
صدى عدن
عدن الحدث
هنا عدن
بوابة حضرموت
عدن تايم
الأمناء نت
الجنوبية نت
عدن لنج
يمن برس
المشهد اليمني
المصدر اونلاين
نبأ حضرموت
الحياد نت
مأرب برس
عدن بوست
يمن فويس
الحدث اليمني
ابابيل نت
التغيير نت
مسند للأنباء
شعب اونلاين
صوت الحرية
صوت المقاومة
الوحدوي نت
يمن سكاي
يافع نيوز
مندب برس
ساه الاخبارية
تهامة برس
يمن جول
الغد اليمني
الراي برس
المشهد الجنوبي
الخبر اليمنية
بو يمن الاخبارية
اليمني اليوم
يمن جورنال
يماني نت
حضارم نت
عدن حرة
المندب نيوز
اليمني الجديد
يمن 24
اليمن العربي
حضرموت اليوم
الضالع نيوز
اخبار اليمنية
اخبار دوعن
الموقع بوست
يمني سبورت
بلقيس نيوز
الوئام
المواطن
صحيفة تواصل
هاي كورة
الكتروني
سوريا مباشر
بوابتي
جول
في الجول
اي تي بي
البيان الاماراتية
جراءة نيوز
كلنا شركاء سوريا
كورة بوست
النيلين
عين اليوم
المرصد السوري
الامارات اليوم
الانباء الكويتية
سبورت النصر
اليوم السابع
سبورت الهلال
سبورت الاتحاد
سبورت الاهلي
اخبار ريال مدريد
اخبار برشلونة
اخبار مانشستر سيتي
اخبار تشيلسي
عين ليبيا
اليوم 24
BNA
عراقنا
ابو بس
اخبار ليبيا