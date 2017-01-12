اخبار اليمن الان عاجل شاهد صور مرعبة كيف سحقت عملية الرمح الذهبي الحوثيين في ذباب الجثث تملأ الطرقات والاسلحة

تتكشف يوماً بعد آخر ملامح النصر العسكري الكبير الذي حققته قواتالجيش الوطني مسنوداً بغارات طيران التحالف العربي في مديرية ذوباب غرب تعز.

وأظهرت صور نشرتها مصادر محلية عدداً من جثث وأسلحة الحوثيين وهي مرمية على قارعة الطرقات في مختلف أنحاء "ذوباب"، بعد الهزيمة التي تلقتها المليشيا إثر عملية "الرمح الذهبي" التي يشنهاالجيش الوطني بغية تطهير عدد من مديريات الساحل الغربي لليمن.

وتواصل القوات الحكومية زحفها نحو منطقة "الجديدة " الواقعة بعد معسكر" العمري" باتجاه ميناء "المخاء" الذي يبعد عن المعسكر نحو 37 كم وسط إنهيار كبير في صفوف المليشيات.