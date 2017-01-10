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اخبار اليمن الان عاجل قرار جديد للمخلوع يكشف عن أحد أكبر خونة الرئيس هادي في صنعاء..صورة

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اخبار اليمن الان عاجل قرار جديد للمخلوع يكشف عن أحد أكبر خونة الرئيس هادي في صنعاء..صورة

أصدر الرئيس اليمني السابق صالح قراراً بتعيين السكرتير الصحفي السابق للرئيس هادي .. يحيى العراسي في منصب تنظيمي جديد بجناح المؤتمر الموالي له في صنعاء.
و نشر موقع " المؤتمر نت " التابع لصالح القرار الذي نص على تعيين  يحيى أحمد مثنى العراسي نائباً لرئيس الدائرة الاعلامية لحزب المؤتمر بدرجة رئيس دائرة.
وكان يحيى العراسي أحد المقربين من الرئيس هادي منذ توليه الرئاسة في وظيفة سكرتير التحرير الناقل لكل قرارات وتحركات هادي لوسائل الإعلام ويرافقه في كل لقاءاته مع مع السفراء والمسؤولين.
ويرى مراقبون أن القرار أكد زرع صالح أعوانه في طاقم العمل المقرب لهادي بهدف نقل كل الأخبار والتحركات ونتائج اللقاءات، كما هو الحال مع محافظ عدن الأسبق عبدالعزيز بن حبتور.
وظل العراسي مرافقاً للرئيس هادي حتى تم فرض الإقامة الجبرية عليه في العاصمة صنعاء من قبل الحوثيين مطلع العام 2014م.

 

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