اخبار اليمن الان عاجل سبب الإقبال الكبير على شراء الريال السعودي في صنعاء (قائمة بأسعار البيع والشراء)

شهد سوق الصرافة في اليمن، استقرار في أسعار صرف العملات الخليجية والدولار الأمريكي، منذ مطلع العام الحالي، وسط إقبال المواطنين على شراء الريال السعودي بعد تحذيرات من انهيار العملة الوطنية وتراجعها، أمام العملات الخارجية.

وذكر مصرفيون في صنعاء ليمن برس، ان إقبال كبير من قبل المواطنين على شراء الريال السعودي، ، بعد انباء عن وصول طبعات العملة الجديدة من روسيا للعاصمة المؤقتة عدن، والتي قال الخبراء أنها ستتسبب في تراجع صرف الريال اليمني، كون عملية الطباعة بدون تأمين.

وفيما يلي قائمة بأسعار صرف وشراء العملات الخليجية والدولار الأمريكي في المدن اليمنية :-

العملة أسعار الشراء أسعار البيع

الريال السعودي 83 ريال 84 ريال

الدولار الأمريكي 310 ريال 315 ريال

الدرهم الإماراتي 84 ريال 85 ريال

الريال العماني 700 ريال 800 ريال