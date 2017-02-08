أخبار محلية
عدن لنج - عدن : الأربعاء 08 فبراير 2017 11:01 صباحاً
قالت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في جنيف، أمس الثلاثاء، إن المهربين قادوا عشرات الآلاف من المهاجرين إلى اليمن، رغم الحرب الأهلية الدائرة في البلاد منذ عامين. ووصل نحو 117 ألف شخص من إفريقيا إلى سواحل اليمن العام الماضي في أمل بائس لتحقيق مستقبل أفضل هناك.
وأطلقت المفوضية، أمس، حملة إعلامية بمساعدة موسيقيين مشهورين من كل من الصومال وإثيوبيا ومصر لتحذير المهاجرين المحتملين من الوضع في اليمن.
وقال أمين عوض، مدير عمليات المفوضية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إن نحو 19 مليون شخص في اليمن يعتمدون على المساعدات الإنسانية.
المزيد في أخبار محلية
أهم الأخبار
اتبعنا على تويترTweets by AdenLang
عزيزي الزائر لقد قرأت خبر اخر اخبار اليمن - قلق أممي من تدفق «مهاجرين» إلى اليمن في موقع اخبار اليمن | حضرموت نت ولقد تم نشر الخبر من موقع عدن لنج وتقع مسئولية صحة الخبر من عدمة علي عاتقهم ويمكنك مشاهدة مصدر الخبر الاصلي من الرابط التالي عدن لنج
تعليق