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اخر اخبار اليمن - قلق أممي من تدفق «مهاجرين» إلى اليمن

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اخر اخبار اليمن - قلق أممي من تدفق «مهاجرين» إلى اليمن

أخبار محلية

عدن لنج - عدن : الأربعاء 08 فبراير 2017 11:01 صباحاً

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قالت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في جنيف، أمس الثلاثاء، إن المهربين قادوا عشرات الآلاف من المهاجرين إلى ، رغم الحرب الأهلية الدائرة في البلاد منذ عامين. ووصل نحو 117 ألف شخص من إفريقيا إلى سواحل العام الماضي في أمل بائس لتحقيق مستقبل أفضل هناك.
وأطلقت المفوضية، أمس، حملة إعلامية بمساعدة موسيقيين مشهورين من كل من الصومال وإثيوبيا ومصر لتحذير المهاجرين المحتملين من الوضع في .
وقال أمين عوض، مدير عمليات المفوضية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إن نحو 19 مليون شخص في يعتمدون على المساعدات الإنسانية.

 

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